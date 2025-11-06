Лидер новосибирской «Партии пенсионеров» Кожемякин заявил на сопартийца Аверкина в СКР и Генпрокуратуру

Председатель новосибирского реготделения «Партии Пенсионеров» Эдуард Кожемякин 6 ноября подал заявление в СК России и Генпрокуратуру на своего сопартийца Александра Аверкина. Об этом Кожемякин рассказал Сиб.фм.
«Жалобы я направил через интернет-приемные обоих ведомств. Я прошу инициировать процесс лишения полномочий депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Аверкина Александра Александровича. В связи с предоставлением им недостоверных сведение о доходах и расходах за 2023 год, а также использованием своего статуса депутата в личных, корыстных целях при заключении договоров на выполнение работ ООО “ПРОГРЕСССТРОЙГРУПП”, где Аверкин является генеральным директором и учредителем с государственными и бюджетными учреждениями», — сказал Кожемякин.
Из жалоб политика (есть в распоряжении Сиб.фм) следует, что Аверкин помимо вышесказанного незаконно использовал бюджетные средства, предназначенные на выплату помощникам депутата. Все это Кожемякин расценил как превышение полномочий и нарушение антикоррупционного законодательства.
Александр Аверкин в разговоре с Сиб.фм назвал обвинения Кожемякина бредом и предположил, что за ними кроется.
"Голодовку Кожемякин объявил в интересах крупных бизнесменов Алексея Прокудина и Сергея Кондратьева. Думаю, что именно они за этим стоят, вероятно, уверен, что имеется корыстный интерес. Напомню, что на своем участке Кожемякин выборы проиграл. Могу предположить, что бизнесмены и в агитацию его вложились, а Эдуард теперь это пытается таким образом отработать, — сказал Аверкин.
5 ноября председатель Эдуард Кожемякин начал бессрочную голодовку, цель которой — борьба с залетными «кандидатами-паровозами». По его мнению, сопартийцы повели себя несправедливо, когда не стали уступать свой мандат новосибирским соратникам. Последние, как говорит Кожемякин, вложили немало сил и собственных средств, но в итоге остались у разбитого корыта из-за неуступчивых коллег. Такими Эдуард Кожемякин назвал Владимира Ворожцова и Александра Аверкина.
Владимир Ворожцов претензии Кожемякина опроверг, заявив, что никаких договоренностей уступать мандат не было и в помине. То же самое Сиб.фм говорит и Александр Аверкин.