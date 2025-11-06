Ричмонд
В Казахстане уточнили правила использования фонограмм на концертах

Сенат внёс поправки в закон о запрете фонограмм и вернул его в мажилис, сообщает El.kz.

Источник: EL.kz

Теперь штрафы за использование фонограмм на концертах будут применяться только в том случае, если зрителей заранее не предупредили об этом.

Сенат Казахстана одобрил изменения в закон по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля. Поправки уточняют условия действия нормы, ограничивающей использование голосовых фонограмм на массовых концертах — мероприятиях с числом зрителей от 200 человек. Исключение составят телевизионные проекты и выступления в помещениях, не приспособленных для концертов.

Сенатор Талгат Жунусов пояснил, что наказание будет предусмотрено лишь при отсутствии предупреждения. «Если организаторы заранее информируют публику об использовании фонограммы, штрафы применяться не будут», — отметил он.

Вице-министр культуры и информации Айбек Сыдыков добавил, что полный отказ от фонограмм невозможен. «В учреждениях культуры проходят не только концерты, но и театральные постановки, цирковые шоу. Поэтому запрет будет действовать, прежде всего, в отношении концертных мероприятий», — подчеркнул он.

За нарушение нормы предусмотрен штраф до 1000 МРП — почти 3,9 миллиона тенге в 2025 году. Контроль за исполнением возложат на акиматы.

Кроме того, законопроект предусматривает:

— возможность отсрочки обязательной отработки для выпускников зарубежных образовательных программ;

— единовременные выплаты победителям международных конкурсов;

— уточнение правил присвоения имён частным образовательным организациям.

После внесённых поправок документ возвращён в Мажилис для повторного рассмотрения.