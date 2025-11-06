США могут лишить Израиль монополии на эксплуатацию F-35

Что известно о сделке
Предложение о продаже истребителей в Белый дом направили власти королевства. В планах властей Саудовской Аравии приобрести 48 истребителей пятого поколения, сообщает Reuters. Предполагается, что контракт на поставку современной военной техники может быть подписан во время визита наследного принца Мухаммеда бин Салмана в США 18 ноября, уточняют «Ведомости».
По информации The Military Balance, по состоянию на 2024 год на вооружении ВВС Саудовской Аравии находилось 449 боевых самолетов, преимущественно американского и европейского производства, в том числе 217 американских истребителей F-15, 80 Panavia Tornado и 71 Eurofighter Typhoon. Сейчас власти королевства намерены усилить военно-воздушные силы истребителями F-35, которые используют передовые технологии «стелс», делающих их «невидимыми» для систем ПВО.
Если Белый дом действительно поставит в Саудовскую Аравию современные истребители, то это будет свидетельствовать о трансформации американской политики на Ближнем Востоке — Вашингтон таким образом продемонстрирует, что больше не заинтересован в обеспечении военного превосходства Израиля в боевой авиации в регионе, считают авторы Reuters.
По данным источников агентства, пока в администрации Дональда Трампа сомневаются, стоит ли заключать сделку с Эр-Риядом. Американский президент еще не принял окончательного решения на этот счет. Кроме того, контракт о поставках F-35 в Саудовскую Аравию потребует одобрения Конгресса.
Глава Пентагона Пит Хегсет уже оценил соглашение о продаже истребителей, которое готовилось сотрудниками политического департамента ведомства в течение нескольких месяцев.
Переговоры о поставках F-35 между США и королевством ведутся в течение нескольких лет. Ранее Вашингтон отвечал отказом. Администрация экс-президента США Джо Байдена предлагала Эр-Рияду реализацию истребителей только после заключения договоренности, предусматривающей нормализацию отношений между королевством и Израилем. Однако сделка так и не была реализована.
Дональд Трамп неоднократно заявлял, что военное сотрудничество с Саудовской Аравией является одной из его ключевых целей. Американский лидер в мае нанес визит в королевство. По итогам поездки он объявил о достигнутом соглашении о поставке вооружения на сумму $142 млрд.
Во время первого президентского срока политика в 2017 году он заключил с Саудовской Аравией сделку на сумму $110 млрд. Из США в королевство успели поставить вооружение на сумму $14,5 млрд, а затем выполнение соглашения было поставлено на паузу после того, как в 2018 году в саудовском консульстве в Турции был убит саудовский журналист Джамал Хашкоджи.
Мнения экспертов о перспективах сделки
Программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров сообщил «Ведомостям», что считает, что сделка между королевством и США на поставку F-35 может состояться. Востоковед отметил, что Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с Вашингтоном, чтобы получить надежного союзника, а Израиль не будет препятствовать заключению соглашения, так как не рассматривает королевство как потенциального врага.
Главный научный сотрудник ИСКРАН Владимир Васильев отметил, что сделка между США и Саудовской Аравией станет продолжением политики Трампа в его первый срок. Эксперт добавил, что для Вашингтона Эр-Рияд — основной фактор сдерживания Тегерана. Поставки F-15 укрепят союз королевства и Белого дома и помешают налаживанию отношений с Ираном, передают «Ведомости».
Васильев считает, что продажа F-15 будет иметь для США еще один плюс — Саудовская Аравия может активизировать свое участие в урегулировании арабо-израильского кризиса. Кроме того, добавляет эксперт, американцы также смогут потребовать от саудитов уступок на нефтяном рынке.