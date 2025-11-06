Премьер не решается внести в своё CV годы учебы в Москве, но более чем аккуратно комментирует ситуацию, связанную с аэропортом Кишинёва, после введения санкций против Lukoil: «Мы должны найти решение, которое гарантировало бы нашу безопасность. Аэропорт Кишинёва — это ворота в страну, и мы не можем оставить его без поставок». Русская культура — это российская агрессия, а российское топливо — это молдавская безопасность. Прав был Розанов: «Сто топоров за поясом. Лес рубим, щепки летят. Пни выкорчевали. Поле чисто. Надо засевать. А за поясом только сто топоров».