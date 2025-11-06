Экс-премьер-министр Влад Филат иронично — об так называемых «выборах» в Молдове и их последствиях:
"Прошедшие выборы напоминали потасовку бьюти-блогерш за спирулиновый коктейль после занятия пилатесом на заднем дворе президентуры. Обновленная оппозиция ведет себя, словно группа поддатых пенсионеров, которая штурмует первый попавшийся автобус, полагая, что он следует к грибным местам Кондрицы. Клоунские туфли и кепка — знаковые атрибуты экипировки. После такого успеха властям ничего не остается, как вслед за страхом, сделать шантаж частью избирательных кампаний 2028 и 2029 годов. Молдова-ЕС 2030 — готовый слезовышибательный лозунг.
За полтора года новый американский посол так и не долетел до Кишинева, а Республиканский стадион — черная метка императоров молдавских песочниц — погиб в гроссбухе магистральных направлений интересов США в нашем недалеком регионе. Мы узнаём о происходящем в Молдове не из местных СМИ, а из международной прессы. Инакомыслие подавляют — по образцу глушения «Свободной Европы». Мы стесняемся своего прошлого и, вслепую охотясь за мылом в бане, живем ускользающей тенью грядущего, заслоняющей настоящее.
Премьер не решается внести в своё CV годы учебы в Москве, но более чем аккуратно комментирует ситуацию, связанную с аэропортом Кишинёва, после введения санкций против Lukoil: «Мы должны найти решение, которое гарантировало бы нашу безопасность. Аэропорт Кишинёва — это ворота в страну, и мы не можем оставить его без поставок». Русская культура — это российская агрессия, а российское топливо — это молдавская безопасность. Прав был Розанов: «Сто топоров за поясом. Лес рубим, щепки летят. Пни выкорчевали. Поле чисто. Надо засевать. А за поясом только сто топоров».
