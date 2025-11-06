Ричмонд
Рютте призвал НАТО готовиться к длительной конфронтации с Россией

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников по Североатлантическому альянсу готовиться к «долгосрочной конфронтации» с Россией. Об этом он сказал на промышленном оборонном форуме в Румынии.

Источник: Reuters

«Россия останется дестабилизирующей силой в Европе и мире… Они готовятся к длительной конфронтации. Мы не можем быть наивными. Мы тоже должны быть готовы», — цитирует его РИА Новости.

Также он сказал, что перестал обращать внимание на выступления российского лидера Владимира Путина.

Ранее обозреватель Брэндон Вайхерт отмечал, что Россия усиливает военное присутствие на Кольском полуострове в ответ на расширение НАТО в Северной Европе.

