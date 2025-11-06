Рютте призвал НАТО готовиться к длительной конфронтации с Россией

«Россия останется дестабилизирующей силой в Европе и мире… Они готовятся к длительной конфронтации. Мы не можем быть наивными. Мы тоже должны быть готовы», — цитирует его РИА Новости.
Также он сказал, что перестал обращать внимание на выступления российского лидера Владимира Путина.
Ранее обозреватель Брэндон Вайхерт отмечал, что Россия усиливает военное присутствие на Кольском полуострове в ответ на расширение НАТО в Северной Европе.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше