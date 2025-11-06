Ричмонд
В МПЦ Sputnik обсудят перспективы экономического сотрудничества России и ЦА

Речь пойдет о том, как стороны намерены устранять имеющиеся торговые барьеры, в каких отраслях возможно появление совместных перерабатывающих кластеров, как страны региона намерены повысить свой транспортно-логистический потенциал.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 7 ноября в 12.00 по ташкентскому времени состоится видеомост Астана — Москва — Бишкек — Ташкент на тему «Россия-Центральная Азия: Каковы перспективы экономического сотрудничества?».

В столице Таджикистана Душанбе 9 октября прошел второй саммит «Россия — Центральная Азия», по итогам которого приняли итоговое коммюнике и план совместных действий на 2025−2027 годы.

В чем отличие новой модели экономического сотрудничества стран региона? Как стороны намерены устранять имеющиеся торговые барьеры? В каких отраслях возможно появление совместных перерабатывающих кластеров? Как страны региона намерены повысить свой транспортно-логистический потенциал? На эти и другие вопросы ответят участники встречи.

Спикеры.

в Москве:

Валерий Абрамов, главный научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ;

в Астане:

Акимжан Арупов, директор Института мировой экономики и международных отношений;

Ануар Нуртазин, экономист;

в Бишкеке:

Алмаз Насыров, независимый эксперт по экономике и государственному управлению;

в Ташкенте:

Бахтиёр Эргашев, директор Центра исследовательских инициатив «Ma’no»;

Шавкат Алимбеков, ведущий научный сотрудник Международного института Центральной Азии.

К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:

+998971907178.

@alisherakimbaev.

a.akimbaev@sputniknews.com.

продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.