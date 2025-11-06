В МПЦ Sputnik обсудят перспективы экономического сотрудничества России и ЦА

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 7 ноября в 12.00 по ташкентскому времени состоится видеомост Астана — Москва — Бишкек — Ташкент на тему «Россия-Центральная Азия: Каковы перспективы экономического сотрудничества?».
В столице Таджикистана Душанбе 9 октября прошел второй саммит «Россия — Центральная Азия», по итогам которого приняли итоговое коммюнике и план совместных действий на 2025−2027 годы.
В чем отличие новой модели экономического сотрудничества стран региона? Как стороны намерены устранять имеющиеся торговые барьеры? В каких отраслях возможно появление совместных перерабатывающих кластеров? Как страны региона намерены повысить свой транспортно-логистический потенциал? На эти и другие вопросы ответят участники встречи.
Спикеры.
в Москве:
Валерий Абрамов, главный научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ;
в Астане:
Акимжан Арупов, директор Института мировой экономики и международных отношений;
Ануар Нуртазин, экономист;
в Бишкеке:
Алмаз Насыров, независимый эксперт по экономике и государственному управлению;
в Ташкенте:
Бахтиёр Эргашев, директор Центра исследовательских инициатив «Ma’no»;
Шавкат Алимбеков, ведущий научный сотрудник Международного института Центральной Азии.
