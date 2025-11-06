Президент Беларуси Александр Лукашенко открыл мост через Припять на юге Беларуси. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».
«Сегодня Первый открывает мост в Мозыре», — сказано в сообщении.
В телеграм-канале уточнили, что церемония открытия обновленного моста уже совсем скоро, в ней примет участие глава государства, который уже находится в Мозыре. С борта вертолета Александр Лукашенко осмотрел ситуацию на полях в Гомельской области.
Тем временем движение по мосту с площади Независимости на Московскую открыли в Минске.
