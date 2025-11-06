Ричмонд
Лукашенко открыл мост через Припять на юге Беларуси

Лукашенко находится с рабочим визитом на юге Беларуси 6 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко открыл мост через Припять на юге Беларуси. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».

«Сегодня Первый открывает мост в Мозыре», — сказано в сообщении.

В телеграм-канале уточнили, что церемония открытия обновленного моста уже совсем скоро, в ней примет участие глава государства, который уже находится в Мозыре. С борта вертолета Александр Лукашенко осмотрел ситуацию на полях в Гомельской области.

Тем временем движение по мосту с площади Независимости на Московскую открыли в Минске.

Кстати, «Белпочта» обратилась к белорусам из-за выплаты пенсий перед большими выходными.

А еще Минтруда сказало белорусам про сокращенный рабочий день в четверг 6 ноября.

