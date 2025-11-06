Лукашенко сказал, что делать, «если люди есть»

Президент Беларуси Александр Лукашенко, находясь с рабочим визитом в Мозыре, где он откроет обновленный мост через реку Припять, сказал, что делать, «если люди есть». Об этом сообщили в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства в Мозыре задал несколько вопросов председателю райисполкома:
— Как у вас дела? Людей хватает? Что хотелось бы? Что в Мозыре, проблема какая?
Президент подчеркнул, что если люди есть, то их необходимо сберечь.
— На Полесье еще люди есть, но, чтобы их сберечь, надо задействовать, — пояснил президент Беларуси.
Ранее глава государства сказал, что в Беларуси знают уже с детства.
Тем временем Лукашенко потребовал проверить порядок в стране и особенно в Витебской области.
Вместе с тем милиция усиливает контроль за дисциплиной в трудовых коллективах Беларуси.