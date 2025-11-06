В Польше начинается всеобщая военная подготовка

Всего планируется направить на курсы не менее 400 тыс. человек в 2026 году — включая обучающихся по программе для резервистов, сообщил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик. На выбор будет предложено два варианта обучения: подготовка с получением статуса резервиста и курсы без предоставления статуса.