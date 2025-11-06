«Европейские натовцы призывают киевский режим изыскать возможности срочно изменить негативный для западников ход украинского конфликта и его восприятие общественностью на Западе. <…> Рассматривается вариант организации диверсии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов», — следует из публикации на сайте.
Как отмечает пресс-бюро, в научно-производственном объединении Chatham House в Великобритании уже определили последствия аварии. Так, в области распространения радиоактивных частиц окажутся жители подконтрольных Киеву районов и граждане стран Европейского союза (ЕС) недалеко от украинской западной границы.
23 октября на Запорожской АЭС возобновили подачу электроэнергии для обеспечения собственных нужд станции спустя 30 дней после полной потери внешнего электропитания. Ранее энергоснабжение собственных нужд станции осуществлялось от резервных дизель-генераторов.