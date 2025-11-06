Ричмонд
СВР сообщила о плане Запада по совершению диверсии на Запорожской АЭС

Западные страны готовятся устроить диверсию на Запорожской ЗАЭС и возложить на Россию ответственность. Об этом 6 ноября сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Европейские натовцы призывают киевский режим изыскать возможности срочно изменить негативный для западников ход украинского конфликта и его восприятие общественностью на Западе. <…> Рассматривается вариант организации диверсии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов», — следует из публикации на сайте.

Как отмечает пресс-бюро, в научно-производственном объединении Chatham House в Великобритании уже определили последствия аварии. Так, в области распространения радиоактивных частиц окажутся жители подконтрольных Киеву районов и граждане стран Европейского союза (ЕС) недалеко от украинской западной границы.

23 октября на Запорожской АЭС возобновили подачу электроэнергии для обеспечения собственных нужд станции спустя 30 дней после полной потери внешнего электропитания. Ранее энергоснабжение собственных нужд станции осуществлялось от резервных дизель-генераторов.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 18 октября сообщил, что работы по ЗАЭС начались после создания местных зон прекращения огня для продолжения работ. Согласовать политические и технические условия ремонта ЗАЭС удалось благодаря взаимодействию МИД РФ, «Росатома» и МАГАТЭ.

