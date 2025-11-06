Стало известно, кто может стать новым прокурором Воронежской области

Узнать больше по теме

Биография Андрея Клишаса

Правовед, государственный деятель, сенатор, профессор и специалист по конституционному праву — Андрей Клишас играет заметную роль в законодательной системе России. Полномочный представитель Совета Федерации в суде и Генпрокуратуре, Андрей Клишас зарекомендовал себя как один из наиболее влиятельных законодателей РФ. Он активно участвует в формировании правовых инициатив. Рассказываем об основных вехах жизни сенатора.