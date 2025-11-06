Ричмонд
Стало известно, кто может стать новым прокурором Воронежской области

Кандидатура Валерия Войнова, представленная Владимиром Путиным, планируется к рассмотрению в Совете Федерации 11 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Преемника на посту прокурора Воронежской области определил президент России Владимир Путин. Как сообщил сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале, главой надзорного ведомства региона может стать Валерий Войнов.

Соответствующая кандидатура была внесена главой государства для рассмотрения в Совете Федерации. Заседание, на котором будет решаться этот вопрос, запланировано на 11 ноября.

Назначению нового прокурора предшествовало освобождение от должности его предшественника. Как сообщали ранее ряд СМИ, Николай Саврун был освобожден от обязанностей прокурора Воронежской области 5 ноября. Таким образом, кандидатура Валерия Войнова предложена на следующий день после ухода предыдущего руководителя.

Решение о назначении ключевого правоохранителя региона будет принято членами Совета Федерации на предстоящем заседании.

