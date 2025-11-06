Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Рубио намерен посетить все страны Центральной Азии в 2026 году

Госсекретарь США Марко Рубио в среду заявил, что в следующем году планирует посетить пять стран Центральной Азии. Он сообщил об этом на встрече с главами МИД этих стран в рамках кампании Белого дома по привлечению внимания к богатому природными ресурсами региону, пишет агентство Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Президент США Дональд Трамп, согласно статье, в четверг в Вашингтоне проведет переговоры с главами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, на которой будут обсуждаться редкоземельные минералы и другие ресурсы стран Центральной Азии.

На вчерашнем приеме в Госдепартаменте Рубио заявил, что интересы США и государств Центральной Азии совпадают, когда речь заходит о совместной работе по освоению этих природных ресурсов, передает Reuters.

Вы стремитесь освоить ресурсы… которыми Бог благословил ваши страны… и которые позволят вам диверсифицировать экономику. Я лично намерен посетить все пять стран в следующем году. Поездка, вероятно, займет неделю.

Марко Рубио
госсекретарь США

Он подчеркнул, что США и страны Центральной Азии должны сообща реализовывать проекты разработки природных ресурсов.

На прошлой неделе Казахстан и Узбекистан посетили заместитель госсекретаря Кристофер Ландау и Серджио Гор, посол США в Индии и спецпосланник Трампа в Центральной Азии, чтобы подготовить соглашения, о которых будет объявлено во время сегодняшнего визита лидеров в Белый дом. «Возможности потрясающие — возможности для бизнеса… и для партнерства», — подчеркнул Ландау.

Также Reuters отмечает, что сенатор-республиканец Джеймс Риш в среду объявил, что на этой неделе он внесет в конгресс законопроект для отмены торговой поправки Джексона-Вэника, введенной в эпоху холодной войны и ограничивающей торговлю США с нерыночными экономиками.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше