Reuters: Рубио намерен посетить все страны Центральной Азии в 2026 году

На прошлой неделе Казахстан и Узбекистан посетили заместитель госсекретаря Кристофер Ландау и Серджио Гор, посол США в Индии и спецпосланник Трампа в Центральной Азии, чтобы подготовить соглашения, о которых будет объявлено во время сегодняшнего визита лидеров в Белый дом. «Возможности потрясающие — возможности для бизнеса… и для партнерства», — подчеркнул Ландау.