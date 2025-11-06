Reuters: Рубио намерен посетить все страны Центральной Азии в 2026 году

Президент США Дональд Трамп, согласно статье, в четверг в Вашингтоне проведет переговоры с главами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, на которой будут обсуждаться редкоземельные минералы и другие ресурсы стран Центральной Азии.
На вчерашнем приеме в Госдепартаменте Рубио заявил, что интересы США и государств Центральной Азии совпадают, когда речь заходит о совместной работе по освоению этих природных ресурсов, передает Reuters.
Вы стремитесь освоить ресурсы… которыми Бог благословил ваши страны… и которые позволят вам диверсифицировать экономику. Я лично намерен посетить все пять стран в следующем году. Поездка, вероятно, займет неделю.
Он подчеркнул, что США и страны Центральной Азии должны сообща реализовывать проекты разработки природных ресурсов.
На прошлой неделе Казахстан и Узбекистан посетили заместитель госсекретаря Кристофер Ландау и Серджио Гор, посол США в Индии и спецпосланник Трампа в Центральной Азии, чтобы подготовить соглашения, о которых будет объявлено во время сегодняшнего визита лидеров в Белый дом. «Возможности потрясающие — возможности для бизнеса… и для партнерства», — подчеркнул Ландау.
Также Reuters отмечает, что сенатор-республиканец Джеймс Риш в среду объявил, что на этой неделе он внесет в конгресс законопроект для отмены торговой поправки Джексона-Вэника, введенной в эпоху холодной войны и ограничивающей торговлю США с нерыночными экономиками.