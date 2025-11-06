Ричмонд
Глава Отрадного досрочно ушел в отставку

Досрочно прекращены полномочия главы Отрадного Владимира Чихирева. Он ушел с поста по собственному желанию.

Источник: Коммерсантъ

Решение принято на внеочередном заседании городской думы. Об этом сообщает муниципальный парламент.

«Ранее Владимир Александрович принял предложение губернатора Самарской области о переходе на новую должность», — говорится в сообщении.

Владимир Чихирев исполнял обязанности градоначальника после отставки прежнего мэра Александра Мерцкера. В ноябре 2024 года городская дума избрала Владимира Чихирева главой города на пятилетний срок. После ухода с поста мэра Отрадного он станет помощником губернатора Самарской области.