Глава Отрадного досрочно ушел в отставку

Владимир Чихирев исполнял обязанности градоначальника после отставки прежнего мэра Александра Мерцкера. В ноябре 2024 года городская дума избрала Владимира Чихирева главой города на пятилетний срок. После ухода с поста мэра Отрадного он станет помощником губернатора Самарской области.