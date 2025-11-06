В Красноярск прибыл Сергей Шойгу

Узнать больше по теме

Сергей Шойгу: биография, фото и личная жизнь секретаря Совета безопасности

Сергей Шойгу считается одним из главных «политических долгожителей» российского правительства. На протяжении трех десятилетий он возглавлял ключевые ведомства при всех президентах постсоветской России. Биография чиновника — в материале.