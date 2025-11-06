В Красноярск прибыл Сергей Шойгу

Сергей Шойгу прибыл в Красноярск. Об этом сообщает ТАСС.
С рабочим визитом в Красноярск прилетел секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. Он планирует обсудить перспективы развития кластера переработки редкоземельных металлов.
Ранее губернатор Красноярского края Михаил Котюков обозначил приоритеты развития региона.
Узнать больше по теме
Сергей Шойгу: биография, фото и личная жизнь секретаря Совета безопасности
Сергей Шойгу считается одним из главных «политических долгожителей» российского правительства. На протяжении трех десятилетий он возглавлял ключевые ведомства при всех президентах постсоветской России. Биография чиновника — в материале.Читать дальше