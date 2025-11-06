МИД Белоруссии призвал Литву возобновить нормальную работу КПП

Литва на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закрыла пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. На белорусской территории остались более 1,5 тысячи литовских грузовиков. Белоруссия разрешила их выезд только через литовский участок границы, чтобы не создавать очереди на других направлениях. Литва направила руководству Лидского погранотряда в Белоруссии обращение о возвращении литовских грузовиков.