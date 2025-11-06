МИД Белоруссии призвал Литву возобновить нормальную работу КПП

Литва на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закрыла пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. На белорусской территории остались более 1,5 тысячи литовских грузовиков. Белоруссия разрешила их выезд только через литовский участок границы, чтобы не создавать очереди на других направлениях. Литва направила руководству Лидского погранотряда в Белоруссии обращение о возвращении литовских грузовиков.
«О принятии каких-либо избирательных мер не может быть и речи», — говорится в заявлении пресс-секретаря МИД.
Варанков напомнил, что решение о закрытии границы было принято исключительно литовской стороной в одностороннем порядке.
«Беларусь не несет ответственности за его негативные последствия, которые оказались многогранными… Мы, со своей стороны, настоятельно призываем литовские власти отменить свое решение и возобновить нормальное функционирование погранпереходов для граждан, транспортных средств и грузов», — говорится в заявлении.