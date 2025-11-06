Итальянский журналист восхитился развитием Крыма в составе России

«Я вижу своими глазами, как Крым бурно развивается. Я был в Крыму и до 2014 года, когда он был украинским — не было развития. После воссоединения с Россией — новые дороги, огромный аэропорт и многое другое. У полуострова очень большие возможности для развития. Очень рад, что Крым стал российским», — сказал Бертолази журналистам.
Он также подверг критике многие итальянские СМИ, которые публикуют лживую и необъективную информацию как о Крыме, так и о конфликте на Украине.
«Наша пресса рассказывает то, что получает от официальных органов и СМИ Киева. Она просто повторяет за ними. Часто у нас бывает так, что корреспонденты рассказывают ситуацию, даже не находясь на месте события», — констатировал журналист.
В качестве примера Бертолази привел референдум о воссоединении Донецкой и Луганской народных республик с Россией, на котором он работал наблюдателем. Итальянские СМИ писали о том, что люди якобы идут голосовать «под дулом автоматов», хотя в реальности многие, по его словам, шли на участки «со слезами радости на глазах», чтобы отдать свой голос за возвращение в Россию.
«Моя информация — это не то, что я читаю, не то, что мне расскажут друзья, а то, что я вижу сам. Когда я пишу, я отражаю, что сам наблюдаю. Никто мне не может сказать, что я распространяю фейки», — подытожил эксперт.
Ялтинский международный форум — деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. В этом году мероприятия форума проходят 6 и 7 ноября в Москве под девизом: «За справедливое мироустройство: новые задачи для России и Крыма».
Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, ЯМФ является авторитетной площадкой международного сотрудничества и позволяет объединить усилия, чтобы противостоять геополитическим вызовам, заложить фундамент справедливого многополярного мира.