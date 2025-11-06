WSJ узнала об угрозе перемирию в Газе из-за застрявших в туннелях боевиках

По данным арабских источников издания, камнем преткновения на переговорах между ХАМАС и Израилем стал вопрос о том, что делать с заблокированными боевиками. Группировка требует от Израиля предоставления им безопасного прохода на контролируемую боевиками территорию. Израиль в свою очередь хочет, чтобы те сдались или были убиты. Переговоры об освобождении застрявших под землей боевиков начались на прошлой неделе после того, как США поддержали инициативу о предоставлении тем безопасного прохода. Одним из рассматриваемых вариантов является их эвакуация силами Красного Креста.