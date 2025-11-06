Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

MWM: российские дальнобойные ракеты позволят Венесуэле сдержать США

Алексей Журавлев, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне, предположил, что Россия может поставить Венесуэле крылатые и баллистические ракетные комплексы большой дальности, которые станут фактором сдерживания США. Об этом пишет интернет-издание Military Watch Magazine.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Журавлев подтвердил поставки новых систем ПВО малой и средней дальности «Панцирь» и «Бук-М2» для усиления возможностей ВВС Венесуэлы, говорится в статье. При этом он не исключил поставок Каракасу новых российских разработок, таких как «Орешник», или проверенных, например ракет «Калибр».

Сведения об объемах и точных наименованиях того, что везут из России, секретны, так что американцев могут ждать сюрпризы.

Алексей Журавлев
первый зампред Комитета Госдумы по обороне

MWM отмечает, что системы противовоздушной обороны Венесуэлы считаются самыми мощными в Латинской Америке. Но она не может противостоять американским военным кораблям, которые размещены в сотнях километров от ее побережья, и не может угрожать целям на материковой части США. Это ограничивает ее возможности сдерживания.

Ход событий могут изменить поставки российских систем крылатых или баллистических ракет большой дальности, считает MWM.

Как поясняет издание, такие ракетные системы имеют относительно низкие затраты на закупку и эксплуатацию, особенно по сравнению с современными истребителями, что позволяет им обеспечивать асимметричный потенциал сдерживания. По мнению MWM, это существенно повлияет на расчеты Вашингтона относительно того, стоит ли нападать на страну.

Если Россия решит поставить Венесуэле новейшие системы «Орешник», это станет беспрецедентной эскалацией со времен Карибского кризиса, говорится в статье.

Дальность поражения этих систем составляет 4000 километров: это значит, что Каракас с их помощью сможет поразить цели на большей части континентальной части Соединенных Штатов, если США нанесут удары по территории Венесуэлы.

Как пояснил в Telegram-канале «Военный осведомитель» авиационный эксперт и экс-сотрудник ОКБ Сухого и ОКБ им. А. И. Микояна Алексей Захаров, ракеты «Орешник» «позволили бы Венесуэле применять тактику “выстрелил — ушел”, резко сокращая время реакции США и вынуждая Пентагон перебрасывать в Карибский бассейн корабли с системой ПРО Aegis и средства разведки». По его словам, крылатые ракеты «Калибр-М» могут быть скрытно развернуты на грузовиках, поездках и торговых судах, что будет представлять угрозу для целей на территории США и американских кораблей в Карибском бассейне.

MWM указывает, что распространение таких систем «во многом противоречит международным нормам», несмотря на их законность.

Однако решение России о поставках ракет «Орешник» Белоруссии указывает на то, что экспорт не исключен полностью.

Издание также предполагает, что Россия могла бы поставить Венесуэле крылатые ракеты наземного базирования 9М729 «Новатор» и систему береговой обороны «Бастион», оснащенную противокорабельными крылатыми ракетами средней дальности Р-800. Дальность радиуса действия «Новатора» составляет 2500 километров — достаточно для поражения целей по всей Флориде, говорится в статье.

MWM напоминает, что в предыдущие периоды напряженности между Каракасом и Вашингтоном Россия задействовала стратегические бомбардировщики Ту-160 для операций с венесуэльских аэродромов. Однако передача Венесуэле вооружений, которые позволят ей наносить ответные удары как по целям на материковой части Америки, так и по военным кораблям ВМС США в Карибском бассейне, станет гораздо более эффективным шагом и позволит снизить нагрузку на российские вооруженные силы по защите своего стратегического партнера, считает издание.