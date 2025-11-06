MWM: российские дальнобойные ракеты позволят Венесуэле сдержать США

Как пояснил в Telegram-канале «Военный осведомитель» авиационный эксперт и экс-сотрудник ОКБ Сухого и ОКБ им. А. И. Микояна Алексей Захаров, ракеты «Орешник» «позволили бы Венесуэле применять тактику “выстрелил — ушел”, резко сокращая время реакции США и вынуждая Пентагон перебрасывать в Карибский бассейн корабли с системой ПРО Aegis и средства разведки». По его словам, крылатые ракеты «Калибр-М» могут быть скрытно развернуты на грузовиках, поездках и торговых судах, что будет представлять угрозу для целей на территории США и американских кораблей в Карибском бассейне.