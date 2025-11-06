Беглов предложил увеличить расходы Петербурга в 2026—2028 годах на 28 млрд рублей

Согласно документу, траты предлагается увеличить в 2026 году на 8,3 млрд рублей, в 2027 году — на 8,4 млрд рублей, в 2028 году — на 11,6 млрд рублей. В результате общий объем расходов составит 1,65 трлн рублей в 2026 году, 1,69 трлн рублей в 2027 году и 1,78 трлн рублей в 2028 году.