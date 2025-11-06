Кремль не получил ответ США на заявление Путина по ядерным испытаниям

Последние несколько дней президент США Дональд Трамп говорил о необходимости провести ядерные испытания. 5 ноября на совещании с Совбезом Владимир Путин заявил, что не планирует отходить от Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но, если США его нарушат, Россия должна «предпринять адекватные ответные действия». Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов предложил немедленно начать подготовку к ядерным испытаниям.