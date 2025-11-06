Песков призвал НАТО прислушаться к словам Путинам, чтобы понять Россию

«В этом как раз и кроется проблема северо-атлантического альянса и его руководителя — с одной стороны, они говорят, что они не слушают Россию, а с другой стороны, они говорят, что они ее не понимают. Попробуйте прислушаться — поймете», — сказал представитель Кремля журналистам.
5 ноября на совещании с Совбезом Владимир Путин заявил, что не планирует отходить от Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но, если США его нарушат, Россия должна «предпринять адекватные ответные действия». На вопрос о том, как НАТО планирует реагировать на такие обсуждения, Марк Рютте сказал: «Я давно перестал реагировать на встречи, которые организует Путин».