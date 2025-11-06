Ричмонд
Песков призвал НАТО прислушаться к словам Путинам, чтобы понять Россию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что страны НАТО отказываются слушать Россию, но при этом не могут понять позицию страны. Так он прокомментировал позицию генсека НАТО Марка Рютте, который заявил, что не обращает внимания на высказывания Владимира Путина.

Источник: РИА "Новости"

«В этом как раз и кроется проблема северо-атлантического альянса и его руководителя — с одной стороны, они говорят, что они не слушают Россию, а с другой стороны, они говорят, что они ее не понимают. Попробуйте прислушаться — поймете», — сказал представитель Кремля журналистам.

5 ноября на совещании с Совбезом Владимир Путин заявил, что не планирует отходить от Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но, если США его нарушат, Россия должна «предпринять адекватные ответные действия». На вопрос о том, как НАТО планирует реагировать на такие обсуждения, Марк Рютте сказал: «Я давно перестал реагировать на встречи, которые организует Путин».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше