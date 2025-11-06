КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Парламентская Комиссия по внешней политике отказывается от парламентских групп дружбы с Россией и Белоруссией, сообщила в соцсети вице-спикер, член правящей PAS Дойна Герман.
По ее словам, отказ действует «на время агрессивной войны России против Украины».
«Мы твердо верим в необходимость сохранения групп дружбы со странами, которые уважают суверенитет, независимость и территориальную целостность страны, а также человеческое достоинство и свободу. Республика Молдова — мирная страна, у которой много хороших друзей. В настоящее время у нас есть группы дружбы с национальными парламентами 54 государств, через которые мы укрепляем диалог, сотрудничество и взаимное доверие между народами», — заявила Герман.
Ранее о том, что Молдова впервые за 34 года своей независимости отказалась от групп дружбы с Россикей и Белоруссией, «которыми Республика Молдова поддерживает дипломатические отношения на протяжении десятилетий и дружеские связи на протяжении веков», сообщил лидер фракции социалистов, экс-президент Игорь Додон, назвав это «постыдным случаем».
«Такой постыдный случай происходит впервые за 34 года независимости. Речь идёт о двух государствах, имеющих стратегически важное значение, с которыми нас связывала долгая дружба, а также экономическое и культурное сотрудничество», — отметил депутат-социалист.
Парламентская фракция ПСРМ направила официальное обращение, в котором потребовала от представителей PAS в парламенте создать такую группу дружбы. Очевидно, что публикация Герман означает отрицательный ответ.
«Своей агрессивной русофобией власть не добьётся ничего позитивного— лишь разделения, ненависти в обществе и ещё большей бедности в государственном бюджете, среди отечественных производителей и простых граждан», — заявили социалисты.
Москва неоднократно заявляла, что правящий в Молдове режим стремиться превратить республику в недружественную страну для России и призывала Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с РФ.
Согласно данным соцопроса компании IData, проведенного в стране в сентябре 2025 года, за сотрудничество с Россией и ЕАЭС высказались 49,3 процента опрошенных, против — 42,9 процента. Опрос проводился среди 1059 респондентов.