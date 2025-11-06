Парламент Молдовы впервые за 34 года отказался от групп дружбы с Россией и Белоруссией

«Мы твердо верим в необходимость сохранения групп дружбы со странами, которые уважают суверенитет, независимость и территориальную целостность страны, а также человеческое достоинство и свободу. Республика Молдова — мирная страна, у которой много хороших друзей. В настоящее время у нас есть группы дружбы с национальными парламентами 54 государств, через которые мы укрепляем диалог, сотрудничество и взаимное доверие между народами», — заявила Герман.