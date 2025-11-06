Ричмонд
Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 6 ноября: главное

Представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге. Ключевыми темами стали: реакция Запада на заявление Путина по ядерным испытаниям, ограничения для россиян в Европе.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Москва не получала от Вашингтона какую-либо реакцию на заявления Владимира Путина на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза, а также на успешные испытания «Посейдона» и «Буревестника».

Многие западные СМИ искажают заявления Путина на прошедшем Совбезе.

Многие не гнушаются просто тем, чтобы передергивать смысл сказанного. И все это идет в русле вот этой милитаристской, антироссийской истерики, которая сейчас бушует в странах Западной Европы.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Руководителям стран НАТО стоит попробовать прислушаться к России, чтобы понять ее.

То есть с одной стороны они говорят, что они не слушают Россию, а с другой стороны они говорят, что они ее не понимают.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Путин на постоянной основе общается с лидерами стран Центральной Азии.

Тем более, со всеми из них у президента очень хорошие искренние дружеские отношения, которые позволяют очень эффективно заниматься межгосударственными делами.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

В Кремле не исключили дальнейших ограничений для россиян в Европе.

Вполне можно предположить, что какие-то дальнейшие ограничения для российских граждан европейцы будут вводить, к сожалению.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Кремль прокомментировал возможное ужесточение выдачи россиянам шенгенских виз.

К сожалению, европейцы усердно вспоминают все, что связано с конфронтацией, которая была во время холодной войны, и так же усердно к этой конфронтации добавляют новые изощренные элементы. Они строят стены, они не забыли, как это делать.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)
