Москва не получала от Вашингтона какую-либо реакцию на заявления Владимира Путина на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза, а также на успешные испытания «Посейдона» и «Буревестника».
Многие западные СМИ искажают заявления Путина на прошедшем Совбезе.
Многие не гнушаются просто тем, чтобы передергивать смысл сказанного. И все это идет в русле вот этой милитаристской, антироссийской истерики, которая сейчас бушует в странах Западной Европы.
Руководителям стран НАТО стоит попробовать прислушаться к России, чтобы понять ее.
То есть с одной стороны они говорят, что они не слушают Россию, а с другой стороны они говорят, что они ее не понимают.
Путин на постоянной основе общается с лидерами стран Центральной Азии.
Тем более, со всеми из них у президента очень хорошие искренние дружеские отношения, которые позволяют очень эффективно заниматься межгосударственными делами.
В Кремле не исключили дальнейших ограничений для россиян в Европе.
Вполне можно предположить, что какие-то дальнейшие ограничения для российских граждан европейцы будут вводить, к сожалению.
Кремль прокомментировал возможное ужесточение выдачи россиянам шенгенских виз.
К сожалению, европейцы усердно вспоминают все, что связано с конфронтацией, которая была во время холодной войны, и так же усердно к этой конфронтации добавляют новые изощренные элементы. Они строят стены, они не забыли, как это делать.