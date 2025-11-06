Ричмонд
США хотят развернуть военное присутствие в Дамаске, пишет Reuters

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. США хотят развернуть военное присутствие на авиабазе в Дамаске для помощи в реализации будущего пакта о безопасности между Сирией и Израилем, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Источник: U.S. Air Force

«США готовятся развернуть военное присутствие на авиабазе в Дамаске, чтобы помочь в реализации пакта о безопасности, в заключении которого Вашингтон выступает посредником между Сирией и Израилем», — говорится в публикации.

