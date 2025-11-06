«Беларусь не несет ответственности». МИД озвучил для Литвы простое решение по ситуации с грузовиками на границе

При этом в ведомстве напомнили, что решение закрыть границу Вильнюс принял в одностороннем порядке. И Беларусь не несет ответственности за наступившие негативные последствия. Отмечается, что это вызвало и проблемы с грузовым транспортом, и нанесло существенный вред как белорусским гражданам и бизнесу, так и самой литовской стороне и гражданам третьих стран.