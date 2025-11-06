«Беларусь не несет ответственности». МИД озвучил для Литвы простое решение по ситуации с грузовиками на границе

В Министерстве иностранных дел сказали, какое простое решение может принять Вильнюс, желая вернуть грузовики, застрявшие на границе с Беларусью после ее закрытия.
Накануне стало известно, что Литва попросит Минск вернуть свои грузовики, но не откроет границу с Беларусью.
В МИД сообщили, что по вопросу с грузовиками от литовской стороны, действительно, поступило обращение.
— Соответствующее обращение, если его можно назвать официальным обращением в адрес Минска, направлено руководству Лидского погранотряда, — отметили в пресс-службе.
При этом в ведомстве напомнили, что решение закрыть границу Вильнюс принял в одностороннем порядке. И Беларусь не несет ответственности за наступившие негативные последствия. Отмечается, что это вызвало и проблемы с грузовым транспортом, и нанесло существенный вред как белорусским гражданам и бизнесу, так и самой литовской стороне и гражданам третьих стран.
В МИД подчеркнули, что Минск настоятельно призывает Вильнюс отменить данное решение и возобновить нормальное функционирование погранпереходов для граждан, транспорта и грузов.
— Этого простого и логичного решения Вильнюса с нетерпением ожидают тысячи граждан обоих государств и ЕС в целом, — уверены в дипведомстве.
Вместе с тем в МИД сказали, что не может быть и речи о принятии каких-либо избирательных мер в данном вопросе. И добавили, что Беларусь в любое время готова к диалогу в интересах своих граждан, чтобы урегулировать существующие проблемы в работе погранпунктов.
При этом Литва допустила открытие границы с Беларусью, но при одном условии.
