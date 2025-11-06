Лукашенко пригласил в Белоруссию мигрантов с Украины

«Мы готовы их принимать. Для нас украинцы — это благо. Это очень трудолюбивые люди, понимающие нас, разговаривающие с нами на одном языке. Тем не менее, беда пришла в дом нашего соседа. Думаю, что устаканимся мы с этой проблемой», — приводит слова Лукашенко агентство.
Он отметил, что многие приехавшие из Украины переселенцы уже работают в том числе в Гомельской области. «Мы открыты. Пожалуйста, приезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем. Вашим семьям, вашим детишкам обеспечим такую жизнь, как белорусам в плане образования, здравоохранения», — пригласил глава государства.
Лукашенко также отметил, что Украина совсем рядом с местом проведения церемонии, и он поначалу даже отклонил предложение о своей поездке в Мозырский район (Гомельская область граничит с Украиной — ред.). «Думаю, ну, на фоне войны в Украине как-то тут нам радоваться и президенту ехать… Ясно, что это прозвучит… Но, думаю, простят меня украинцы. Мы же соединяем берега в том числе и для них», — добавил он.