Вице-премьер Дмитрий Чернышенко прибыл в Самару с рабочим визитом

Дмитрий Чернышенко побывал на киберфизической фабрике, ознакомился с передовыми самарскими наработками. Вячеслав Федорищев отметил, что в регионе изучают и перенимают опыт федеральных проектов, а также поддерживают диверсификацию исследований вуза. По научно-технологическому развитию Самарская область входит в топ-10 регионов, власти готовы вкладывать существенные средства для инновационной и технологической трансформации университетов.