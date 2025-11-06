Вице-премьер Дмитрий Чернышенко прибыл в Самару с рабочим визитом

В Самару 6 ноября с рабочим визитом прибыл вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Вместе с губернатором Вячеславом Федорищевым он оценил образовательную инфраструктуру региона, в том числе посетил Самарский университет имени Королева и Поволжский государственный колледж.
«Самарская область активно использует государственные меры поддержки в сфере образования и науки», — отметил вице-премьер.
Дмитрий Чернышенко побывал на киберфизической фабрике, ознакомился с передовыми самарскими наработками. Вячеслав Федорищев отметил, что в регионе изучают и перенимают опыт федеральных проектов, а также поддерживают диверсификацию исследований вуза. По научно-технологическому развитию Самарская область входит в топ-10 регионов, власти готовы вкладывать существенные средства для инновационной и технологической трансформации университетов.
Также Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев посетили Кафедральный собор в честь Покрова Божией Матери и встретились с Митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием.