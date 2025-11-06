Ричмонд
«Пока получается». Лукашенко сказал, что знает, как обеспечить безопасность Беларуси

Лукашенко сказал, что знает, как обеспечить безопасность Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что знает, как обеспечить безопасность Беларуси, пишет БелТА.

Белорусский лидер сказал, что ситуация вокруг страны сложилась очень непростая. И признался, что не вся информация доводиться до всеобщего сведения.

— Я просто это не вываливаю все на вас, — заметил он.

Продолжая Лукашенко добавил, что все просил одного от белорусов — решать задачи экономики — дать «мосты, дороги, молоко, мясо и прочее». При этом он заверил, что знает, как обеспечить безопасность страны.

— Военные вопросы за мной, безопасность — мои вопросы. Я буду их решать, я знаю, как их решать. Пока более-менее что-то получается, — прокомментировал белорусский лидер.

Белорусов Лукашенко попросил настроиться на хорошую работу и помнить, что за них работу не сделает никто. Он заявил, что каждому следует делать свое дело и отвечать за свой клочок земли и кусочек работы.

— Это — главное. Дисциплина и еще раз дисциплина, — констатировал белорусский президент.

Также Александр Лукашенко сказал, какой регион в Беларуси надо встряхнуть, как Витебскую область.

Накануне глава Беларуси потребовал проверить порядок в стране и особенно в Витебской области. А еще президент узнал о проверке дорог и сельхозобъектов и ситуации с долгостроями.

