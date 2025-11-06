«Пока получается». Лукашенко сказал, что знает, как обеспечить безопасность Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что знает, как обеспечить безопасность Беларуси, пишет БелТА.
Белорусский лидер сказал, что ситуация вокруг страны сложилась очень непростая. И признался, что не вся информация доводиться до всеобщего сведения.
— Я просто это не вываливаю все на вас, — заметил он.
Продолжая Лукашенко добавил, что все просил одного от белорусов — решать задачи экономики — дать «мосты, дороги, молоко, мясо и прочее». При этом он заверил, что знает, как обеспечить безопасность страны.
— Военные вопросы за мной, безопасность — мои вопросы. Я буду их решать, я знаю, как их решать. Пока более-менее что-то получается, — прокомментировал белорусский лидер.
Белорусов Лукашенко попросил настроиться на хорошую работу и помнить, что за них работу не сделает никто. Он заявил, что каждому следует делать свое дело и отвечать за свой клочок земли и кусочек работы.
— Это — главное. Дисциплина и еще раз дисциплина, — констатировал белорусский президент.
Также Александр Лукашенко сказал, какой регион в Беларуси надо встряхнуть, как Витебскую область.
Накануне глава Беларуси потребовал проверить порядок в стране и особенно в Витебской области. А еще президент узнал о проверке дорог и сельхозобъектов и ситуации с долгостроями.