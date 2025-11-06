На прошлой неделе Вашингтон заявил, что передислоцирует пехотную бригаду численностью около 700 военнослужащих из Румынии в Кентукки, несмотря на то, что высокопоставленные законодатели-республиканцы выступили против этого шага. Вашингтон объяснил свое решение тем, что основное внимание теперь он намерен уделять внутренним задачам, таким как охрана границ США, а также ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, говорится в статье.
По сведениям Politico, американские войска в Европе насчитывают около 85 000 военнослужащих. Объявленный вывод войск, в результате которого в Румынии останется около 1000 американских солдат, будет включать силы, дислоцированные на авиабазе «Михаил Когэлничану» на востоке Румынии, ключевом узле операций НАТО на Черном море.
Вывод войск происходит регулярно… пожалуйста, не придавайте этому большого значения. Мы всегда можем коллективно нарастить силы (альянса) в любом месте, где это потребуется, в том числе в Румынии.
Ему вторил президент Румынии Никушор Дан, который сообщил, что американское присутствие в Европе и Румынии стало «более мощным, чем в 2020 году», и заверил, что «опасения испытывать не стоит».
Рютте предположил, что «пробелы», образовавшиеся в результате вывода войск США, поможет заполнить новая операция НАТО «Восточный страж». В рамках этой программы страны альянса согласились разместить дополнительные самолеты и системы противовоздушной обороны на восточном фланге НАТО.
За счет программы «Восточный страж» мы можем задействовать больше сил и средств везде, где это необходимо… в том числе в Румынии. Если (Румыния) подвергнется нападению, то 31 другая страна (альянса) придет ей на помощь. Это делает нас абсолютно непобедимыми. Именно поэтому я верю, что никто никогда не попытается это сделать.
По словам генсека, Североатлантический альянс сейчас проводит усиленные военные учения в Румынии, и союзники наращивают численность задействованных сил с 1500 до более чем 5000 военнослужащих, чтобы «при необходимости немедленно перебросить все необходимые войска в Румынию».