Politico: генсек НАТО преуменьшил значимость вывода американских военных из Румынии

За счет программы «Восточный страж» мы можем задействовать больше сил и средств везде, где это необходимо… в том числе в Румынии. Если (Румыния) подвергнется нападению, то 31 другая страна (альянса) придет ей на помощь. Это делает нас абсолютно непобедимыми. Именно поэтому я верю, что никто никогда не попытается это сделать.