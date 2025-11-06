Глава Екатеринбурга прокомментировал реформу выборов мэра

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов одобрил реформу выборов. Он остался доволен тем, что теперь выбирать мэра будет губернатор региона Денис Паслер. Такое мнение он озвучил на пресс-конференции.
— Отношусь положительно, скрывать этого не буду. Нужно понимать, что за все несет ответственность губернатор региона. Он должен иметь право представлять кандидатур для назначения на должность глав столиц субъектов, — говорит Алексей Орлов.
Напомним, что губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ о создании комиссии, которая рассмотрит кандидатур на пост главы Екатеринбурга. Документы потенциальных градоначальников будут принимать с 10 ноября по 10 декабря 2025 года.
Предлагать кандидатуры на пост главы города смогут общественная палата Свердловской области, политические партии, Совет муниципальных образований. Также Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.