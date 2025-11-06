Ричмонд
Глава Екатеринбурга прокомментировал реформу выборов мэра

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поддержал реформу выборов.

Источник: Комсомольская правда

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов одобрил реформу выборов. Он остался доволен тем, что теперь выбирать мэра будет губернатор региона Денис Паслер. Такое мнение он озвучил на пресс-конференции.

— Отношусь положительно, скрывать этого не буду. Нужно понимать, что за все несет ответственность губернатор региона. Он должен иметь право представлять кандидатур для назначения на должность глав столиц субъектов, — говорит Алексей Орлов.

Напомним, что губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ о создании комиссии, которая рассмотрит кандидатур на пост главы Екатеринбурга. Документы потенциальных градоначальников будут принимать с 10 ноября по 10 декабря 2025 года.

Предлагать кандидатуры на пост главы города смогут общественная палата Свердловской области, политические партии, Совет муниципальных образований. Также Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.