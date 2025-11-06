Александр Головков официально возглавил Бутурлиновский район Воронежской области

Александр Головков родился в селе Козловка Бутурлиновского района в 1975 году. В 2001-м завершил обучение в Российской экономической академии имени Г. В. Плеханова (ныне — университет) по специальности «Государственное и муниципальное управление». Его карьера началась в органах внутренних дел, после чего он занимал должности на муниципальной службе и работал помощником депутата Госдумы РФ. С 2010-го по 2018 год возглавлял администрацию Козловского сельского поселения Бутурлиновского района, а с июля 2018 года руководил администрацией Бутурлиновского городского поселения.