Александр Головков официально возглавил Бутурлиновский район Воронежской области

Александр Головков находился в должности и. о. руководителя муниципалитета с сентября прошлого года. Решение утвердить его на посту было принято единогласно.
Срок полномочий Головкова составит пять лет. До этого 14 лет Бутурлиновским районом руководил Юрий Матузов, ставший председателем воронежской облдумы. В регпарламенте он сменил Владимира Нетесова, который перешел на пост сенатора от законодательной власти региона.
Александр Головков родился в селе Козловка Бутурлиновского района в 1975 году. В 2001-м завершил обучение в Российской экономической академии имени Г. В. Плеханова (ныне — университет) по специальности «Государственное и муниципальное управление». Его карьера началась в органах внутренних дел, после чего он занимал должности на муниципальной службе и работал помощником депутата Госдумы РФ. С 2010-го по 2018 год возглавлял администрацию Козловского сельского поселения Бутурлиновского района, а с июля 2018 года руководил администрацией Бутурлиновского городского поселения.
Сегодня стало известно о переизбрании Михаила Гордиенко на пост главы Воробьевского района Воронежской области.