В Госдуме ответили на призыв НАТО к конфронтации с Россией

Депутат акцентировала внимание на том, что Россия всегда будет отстаивать свои интересы и территориальные границы. По мнению собеседницы «Ленты.ру», НАТО «назначает» Российскую Федерацию противником и приписывает нашей стране агрессивные намерения, чтобы оправдать гигантские милитаристские расходы, из-за которых существенно ухудшилось качество жизни рядовых европейцев.
«Зачем НАТО существовать? Чтобы этому агрессору сопротивляться. Это просто объяснение этих трат и падения уровня жизни в той же Европе», — добавила Журова.
Парламентарий высказалась о «демонизации» России странами НАТО, комментируя заявление генерального секретаря западного военного блока Марка Рютте. Он спрогнозировал длительную конфронтацию с Россией, так как она, по его словам, будет оставаться «дестабилизирующей силой» в мире.
Рютте добавил, что союзниками Кремля в подрыве западных устоев являются Китай, Северная Корея и Иран.