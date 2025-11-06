В Госдуме ответили на призыв НАТО к конфронтации с Россией

НАТО настраивается на длительное противостояние с Россией, потому что страны альянса заинтересованы в ее ослаблении и природных ресурсах. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказала заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.