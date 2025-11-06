Ричмонд
В Госдуме ответили на призыв НАТО к конфронтации с Россией

НАТО настраивается на длительное противостояние с Россией, потому что страны альянса заинтересованы в ее ослаблении и природных ресурсах. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказала заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Депутат акцентировала внимание на том, что Россия всегда будет отстаивать свои интересы и территориальные границы. По мнению собеседницы «Ленты.ру», НАТО «назначает» Российскую Федерацию противником и приписывает нашей стране агрессивные намерения, чтобы оправдать гигантские милитаристские расходы, из-за которых существенно ухудшилось качество жизни рядовых европейцев.

«Зачем НАТО существовать? Чтобы этому агрессору сопротивляться. Это просто объяснение этих трат и падения уровня жизни в той же Европе», — добавила Журова.

Парламентарий высказалась о «демонизации» России странами НАТО, комментируя заявление генерального секретаря западного военного блока Марка Рютте. Он спрогнозировал длительную конфронтацию с Россией, так как она, по его словам, будет оставаться «дестабилизирующей силой» в мире.

Рютте добавил, что союзниками Кремля в подрыве западных устоев являются Китай, Северная Корея и Иран.

