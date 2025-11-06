Тем не менее, как пишет TEC, Европа, не обладающая необходимыми общественной поддержкой и военно-промышленным потенциалом, продолжает подталкивать себя к войне с Россией, рассчитывая на помощь США и «стойкость» Украины. Военные бюджеты Евросоюза растут, громкие лозунги множатся, но армии остаются бессильны, а промышленность не поспевает за заказами. Европейские лидеры, по мнению издания, оказались в ловушке собственных противоречий: они не гнушаются воинственной риторикой, но ведут себя так, словно мир по-прежнему гарантирован. Они продолжают кликать войну, к которой Евросоюз абсолютно не готов.