European Conservative: Европа не готова к войне с Россией

Европа настойчиво призывает к войне с Россией, к которой не готова сейчас и вряд ли будет готова к 2030 году, пишет европейское издание The European Conservative.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Французский институт международных отношений, согласно статье, провел исследование, в котором России отводится место «долгосрочной угрозы» и говорится, что, помимо политической воли, Европе необходима последовательная военно-экономическая стратегия, чтобы она к 2030 году была готова к открытому конфликту с Россией.

При этом институт признает, что сейчас Европа не может сформировать адекватно оснащенную многочисленную армию для конфликта высокой интенсивности, а громкие заявления европейских политиков далеки от реальной ситуации.

TEC в статье приводит в пример Германию. Министр обороны ФРГ Борис Писториус неоднократно говорил, что «мы должны быть готовы к войне с Россией к 2029 году», а канцлер Фридрих Мерц пообещал, что немецкая армия станет «сильнейшей армией Европейского союза». Однако на фоне хаоса и внутренних разногласий в Германии отменили пресс-конференцию, которая была призвана продемонстрировать обороноспособность страны и работу, проделанную в этом направлении за последние три месяца, отмечает издание.

Более того, Германия, как и другие европейские страны, столкнулись еще с одной проблемой: европейцы не желают служить. Например, только 16% жителей ФРГ сказали, что «определенно» готовы встать на защиту родины в случае войны.

Согласно исследованию Французского института международных отношений, на 2025 год профессиональные сухопутные силы 20 из 30 европейских членов НАТО или ЕС составляли менее 15 000 военнослужащих.

Институт предполагает, что только Франция, Британия, Германия, Польша и, возможно, Италия и Испания смогут сформировать крупные воинские соединения.

Институт также отметил проблемы в военно-промышленном комплексе Евросоюза. Он утверждает, что объем производства наступательных вооружений и ракет-перехватчиков остается гораздо ниже уровня, необходимого для военного конфликта с Россией.

Тем не менее, как пишет TEC, Европа, не обладающая необходимыми общественной поддержкой и военно-промышленным потенциалом, продолжает подталкивать себя к войне с Россией, рассчитывая на помощь США и «стойкость» Украины. Военные бюджеты Евросоюза растут, громкие лозунги множатся, но армии остаются бессильны, а промышленность не поспевает за заказами. Европейские лидеры, по мнению издания, оказались в ловушке собственных противоречий: они не гнушаются воинственной риторикой, но ведут себя так, словно мир по-прежнему гарантирован. Они продолжают кликать войну, к которой Евросоюз абсолютно не готов.

