Французский институт международных отношений, согласно статье, провел исследование, в котором России отводится место «долгосрочной угрозы» и говорится, что, помимо политической воли, Европе необходима последовательная военно-экономическая стратегия, чтобы она к 2030 году была готова к открытому конфликту с Россией.
TEC в статье приводит в пример Германию. Министр обороны ФРГ Борис Писториус неоднократно говорил, что «мы должны быть готовы к войне с Россией к 2029 году», а канцлер Фридрих Мерц пообещал, что немецкая армия станет «сильнейшей армией Европейского союза». Однако на фоне хаоса и внутренних разногласий в Германии отменили пресс-конференцию, которая была призвана продемонстрировать обороноспособность страны и работу, проделанную в этом направлении за последние три месяца, отмечает издание.
Более того, Германия, как и другие европейские страны, столкнулись еще с одной проблемой: европейцы не желают служить. Например, только 16% жителей ФРГ сказали, что «определенно» готовы встать на защиту родины в случае войны.
Институт предполагает, что только Франция, Британия, Германия, Польша и, возможно, Италия и Испания смогут сформировать крупные воинские соединения.
Тем не менее, как пишет TEC, Европа, не обладающая необходимыми общественной поддержкой и военно-промышленным потенциалом, продолжает подталкивать себя к войне с Россией, рассчитывая на помощь США и «стойкость» Украины. Военные бюджеты Евросоюза растут, громкие лозунги множатся, но армии остаются бессильны, а промышленность не поспевает за заказами. Европейские лидеры, по мнению издания, оказались в ловушке собственных противоречий: они не гнушаются воинственной риторикой, но ведут себя так, словно мир по-прежнему гарантирован. Они продолжают кликать войну, к которой Евросоюз абсолютно не готов.