Трамп назвал разговоры про ядерные испытания целесообразными, пишет WP

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хотел бы ядерного разоружения, но считает, что разговоры про ядерные испытания целесообразны для обеспечения национальной безопасности США, пишет американская газета Washington Post со ссылкой на чиновника.

Источник: Reuters

В среду США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.

«Трамп “хотел бы ядерного разоружения”, но “считает, что это действие целесообразно” для поддержания эффективного ядерного сдерживания и обеспечения национальной безопасности США», — говорится в публикации.

