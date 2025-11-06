Трамп назвал разговоры про ядерные испытания целесообразными, пишет WP

В среду США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
«Трамп “хотел бы ядерного разоружения”, но “считает, что это действие целесообразно” для поддержания эффективного ядерного сдерживания и обеспечения национальной безопасности США», — говорится в публикации.
