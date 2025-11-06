Ричмонд
ЕК беспокоит выдача Венгрией россиянам разрешений на въезд

БРЮССЕЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Еврокомиссия обеспокоена тем, что Венгрия продолжает выдавать национальные разрешения на въезд российским гражданам, обсуждает этот вопрос с Будапештом, заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Маркус Ламмерт.

Источник: Reuters

В четверг Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников сообщило, что Евросоюз может на этой неделе перестать выдавать россиянам шенгенские мультивизы.

«Еврокомиссия обеспокоена. Последняя информация, поступающая из Венгрии, говорит нам о том, что российские граждане по-прежнему получают национальные разрешения на основании венгерского законодательства, и мы находимся в контакте с Венгрией по этому вопросу. Речь идет не о визах, а о национальных разрешениях», — сказал он.

