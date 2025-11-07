Глава Краснодара назвал решением проблемы пробок строительство дорог. Евгений Наумов отметил, что в городе делают все для того, чтобы разгрузить дороги.
По словам главы Краснодара, краевой центр за 15 лет вырос вдвое. Как и другие города-миллионники, кубанская столица сталкивается с проблемой пробок.
«Но никто не придумал никакого иного решения, кроме строительства. Строить развязки, дороги, обходы, подземные, надземные пешеходные переходы. Подходит выражение “дорогу осилит идущий”. Если будем идти, будем строить, будем получать средства, то все получится», — сказал Евгений Наумов в эфире радио «Краснодар».