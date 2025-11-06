Ричмонд
Появилось видео Путина на форуме в Самарской области

Кадры опубликовал Павел Зарубин в своём канале.

Первыми кадрами работы Президента в Самарской области поделился Павел Зарубин.

Напомним, ранее появилось подтверждение, что Президент выступит на форуме «Россия — спортивная держава» в Самаре.

Рабочая программа стартовала с посещения физкультурно-оздоровительного комплекса «Орбита».

Вместе с Владимиром Путиным ФОК осматривают вице-премьер Дмитрий Чернышенко, помощник Президента Алексей Дюмин, полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Орбита» — один из самых крупных и современных спортивных центров Самарской области, ежедневно его посещают более 2500 человек. На базе комплекса тренируются учащиеся детско-юношеских спортивных школ.

Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
