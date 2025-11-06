Появилось видео Путина на форуме в Самарской области

Первыми кадрами работы Президента в Самарской области поделился Павел Зарубин.
Напомним, ранее появилось подтверждение, что Президент выступит на форуме «Россия — спортивная держава» в Самаре.
Рабочая программа стартовала с посещения физкультурно-оздоровительного комплекса «Орбита».
Вместе с Владимиром Путиным ФОК осматривают вице-премьер Дмитрий Чернышенко, помощник Президента Алексей Дюмин, полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
«Орбита» — один из самых крупных и современных спортивных центров Самарской области, ежедневно его посещают более 2500 человек. На базе комплекса тренируются учащиеся детско-юношеских спортивных школ.