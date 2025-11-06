Путин участвует в открытии новых спортивных объектов в режиме ВКС

Шестой объект, который будет открыт в четверг — спортивно-концертный комплекс «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» в Самаре. Он обладает инфраструктурой, адаптированной для людей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья, и предназначен для проведения соревнований и тренировок по хоккею, фигурному катанию на коньках, баскетболу, волейболу, бадминтону, керлингу, спортивной аэробике, настольному теннису, бильярду, а также для занятий профессиональным и любительским спортом.