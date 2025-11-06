Ричмонд
Путин участвует в открытии новых спортивных объектов в режиме ВКС

САМАРА, 6 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Самаре участвует в открытии новых спортивных объектов в России в режиме видеоконференцсвязи, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Глава государства в четверг прилетел в Самару. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в ходе поездки выступит на форуме «Россия — спортивная держава» и проведет заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

Среди объектов — спортивный комплекс в составе тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России «Крымский», расположенный в Алуште. Он предназначен для проведения тренировок и всероссийских и международных соревнований, в том числе подходит для людей с поражением опорно-двигательного аппарата.

Другой объект, введенный в эксплуатацию — волейбольный центр в Улан-Удэ для занятий спортсменов и массового использования в классическом, пляжном волейболе, для глухих, а также в волейболе сидя (спорт лиц с поражением ОДА) и софтболе. Центр может одновременно вмещать в себя до 90 спортсменов.

Кроме того, Путин поучаствует в открытии дворца единоборств в городе Ижевск, который планируют использовать для тренировок и соревнований по спортивной борьбе, боксу, ушу, муайтай, дзюдо, тхэквондо, самбо, каратэ, художественной и эстетической гимнастике, фитнес-аэробике, а также игровым видам спорта, как футзал, баскетбол, гандбол, волейбол.

Также глава государства ознакомится с работой Центра развития футбола, который открылся в Казани в июне этого года. Он предназначен для проведения учебно-тренировочного процесса по футболу, физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических процедур с целью восстановления спортсменов после соревнований и тренировок. Строительство центра ведется в три этапа. Завершение строительства третьей очереди планируется на 2026 год.

Еще один объект — Академия настольного тенниса в Оренбурге, предназначена для постоянного проживания, занятий уроками и тренировками талантливых юных теннисистов из разных регионов России в возрасте от 7 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.

Шестой объект, который будет открыт в четверг — спортивно-концертный комплекс «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» в Самаре. Он обладает инфраструктурой, адаптированной для людей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья, и предназначен для проведения соревнований и тренировок по хоккею, фигурному катанию на коньках, баскетболу, волейболу, бадминтону, керлингу, спортивной аэробике, настольному теннису, бильярду, а также для занятий профессиональным и любительским спортом.

