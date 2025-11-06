Ричмонд
В Госдуме оценили заявление Алиева о стандартах НАТО для армии

Переход армии Азербайджана на стандарты НАТО — решенный вопрос для республики. Азербайджанские власти давно сотрудничают с западным военным альянсом и взаимодействуют с ВС Турции, которая является членом блока. Об этом «Ленте.ру» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, комментируя заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о внедрении в армии натовских нормативов управления и материально-технического обеспечения.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Депутат подчеркнул, что внедрение в армии Азербайджана стандартов западного альянса — не новость, а еще одно заявление по давно принятому решению. По мнению собеседника «Ленты.ру», вооруженные силы республики взаимодействуют с армией Турции, и по сути два государства вступили в военно-политический союз.

«Это просто какое-то запоздалое с точки зрения фактического состояния дел признание того, что Азербайджан свою оборонительную и политическую линию строит совершенно независимо от интересов России», — добавил Затулин.

Ранее стало известно, что в Азербайджане принимают делегацию представителей стран НАТО. На встрече с высокопоставленными чиновниками альянса президент Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия переходит на стандарты западного военного блока с поддержкой Турции, которая входит в состав НАТО.

