В Госдуме оценили заявление Алиева о стандартах НАТО для армии

Депутат подчеркнул, что внедрение в армии Азербайджана стандартов западного альянса — не новость, а еще одно заявление по давно принятому решению. По мнению собеседника «Ленты.ру», вооруженные силы республики взаимодействуют с армией Турции, и по сути два государства вступили в военно-политический союз.
«Это просто какое-то запоздалое с точки зрения фактического состояния дел признание того, что Азербайджан свою оборонительную и политическую линию строит совершенно независимо от интересов России», — добавил Затулин.