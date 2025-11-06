В Госдуме оценили заявление Алиева о стандартах НАТО для армии

Переход армии Азербайджана на стандарты НАТО — решенный вопрос для республики. Азербайджанские власти давно сотрудничают с западным военным альянсом и взаимодействуют с ВС Турции, которая является членом блока. Об этом «Ленте.ру» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, комментируя заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о внедрении в армии натовских нормативов управления и материально-технического обеспечения.