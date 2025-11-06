Путин пообщался с юными фигуристами в Самаре

Во время рабочей поездки в Самару президент Владимир Путин побывал на тренировке по фигурному катанию в современном спортивном комплексе «Орбита».
Президент попросил школьников, которые катались на льду, подойти к бортику. «Давно занимаетесь?» — спросил он. «Достаточно», — сказали ребята. «Ну сколько?» — настаивал Путин. «10 лет», — прозвучал ответ. Глава государства удивился: «Это с рождения, что ли?». «Нет, это одна такая, остальные поменьше», — пояснили ему.
Президент задал еще два вопроса — нравится ли здесь ребятам и не холодно ли им. Дети ответили, что нравится и что они не замерзли.
«Покажите что-нибудь», — попросил он, и пара юных фигуристов продемонстрировала свои умения на льду. «Красавцы, — восхитился Путин. — Здорово!».