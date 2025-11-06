NYT: США разработали три варианта уничтожения боевиков в Нигерии

Средний вариант предполагает удары беспилотников по лагерям боевиков, базам, автоколоннам и транспортным средствам на севере Нигерии. Речь идет об использовании американских беспилотников Predator и Reaper, которые способны зависать в воздухе на несколько часов перед нанесением удара. Также США задействуют другие разведывательные средства для отслеживания целей и нанесения точных и своевременных ударов, пишет NYT. Однако этот вариант, по словам источников, осложняется тем, что у США не осталось военных баз в этом регионе.