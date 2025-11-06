NYT: США разработали три варианта уничтожения боевиков в Нигерии

Трамп 1 ноября обвинил правительство Нигерии в «массовом истреблении» христиан, что нигерийские официальные лица отрицают, и поручил Министерству обороны США подготовить меры против «исламистских боевиков» для защиты христиан, говорится в статье.
Христианство в Нигерии столкнулось с экзистенциальной угрозой. Соединенные Штаты не могут оставаться в стороне, когда там и во многих других странах происходят такие зверства. Мы готовы, желаем и в состоянии спасти… христианское население по всему миру.
По словам осведомленных источников, намечены три возможных сценария: облегченный, средний и тяжелый. Облегченный вариант подразумевает поддержку нигерийских правительственных сил без непосредственного участия американских военных на земле.
Средний вариант предполагает удары беспилотников по лагерям боевиков, базам, автоколоннам и транспортным средствам на севере Нигерии. Речь идет об использовании американских беспилотников Predator и Reaper, которые способны зависать в воздухе на несколько часов перед нанесением удара. Также США задействуют другие разведывательные средства для отслеживания целей и нанесения точных и своевременных ударов, пишет NYT. Однако этот вариант, по словам источников, осложняется тем, что у США не осталось военных баз в этом регионе.
Тяжелый вариант борьбы станет наиболее решительным военным ответом исламистам в Нигерии, сообщает NYT. Он подразумевает отправку авианосной группы в Гвинейский залив к берегам Нигерии и использование истребителей и бомбардировщиков дальнего радиуса действия для нанесения ударов по целям в глубине северной части страны.
Но этот вариант в Пентагоне считают маловероятным, поскольку проблемы Нигерии не включены в приоритеты национальной безопасности США.
Пол Итон, генерал-майор в отставке и ветеран войны в Ираке, убежден, что «любая крупная операция США в Нигерии обернется фиаско». Он добавил, что ни американцы, ни Трамп не поддержат масштабное вмешательство США в ситуацию в Нигерии.