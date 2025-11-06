Ричмонд
У фермеров по всей Молдове конфискуют сельхозтехнику и имущество за долги: «Нас лишают последнего, будто мы преступники»

В министерстве сельского хозяйства знают об этой проблеме, с которой столкнулись тысячи фермеров, но решения у властей для них нет [видео]

Источник: Комсомольская правда

Прямо сейчас судебные исполнители конфискуют за долги по кредитам имущество фермеров на юге страны!

Сельхозпроизводитель Ион Праля из села Андрушул де Жос Кагульского района проснулся с эвакуатором у дома, который приехал конфисковать его личный КАМАЗ и мотоцикл.

Фермер возмущён: есть план реструктуризации долга, но судебные приставы взыскивают личное имущество фермера и его родных, как физических лиц. Конфискуют имущество, арестовали счета.

— Мы беззащитны, — говорит Ион Праля. — Наша компания официально проходит процедуру неплатёжеспособности, есть утверждённый судом план реструктуризации, и первая выплата должна начаться только в 2026 году.

Но банк решил не ждать и преследует нас как физических лиц. Без предупреждения к нам приехали судебные исполнители с эвакуаторами, начали забирать технику — старый грузовик, мотоцикл, всё, что ещё числится на моё имя. При этом эти вещи даже не в залоге!

Мне заблокировали все счета, даже зарплатный, я не могу купить ничего для детей. Это несправедливо: мы действуем по закону, стараемся рассчитаться по долгам, а нас лишают последнего, будто мы преступники, — заявил фермер.

В министерстве сельского хозяйства знают об этой проблеме. С ней столкнулись тысячи фермеров. Но решения у властей для них нет.