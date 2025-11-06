У фермеров по всей Молдове конфискуют сельхозтехнику и имущество за долги: «Нас лишают последнего, будто мы преступники»

Но банк решил не ждать и преследует нас как физических лиц. Без предупреждения к нам приехали судебные исполнители с эвакуаторами, начали забирать технику — старый грузовик, мотоцикл, всё, что ещё числится на моё имя. При этом эти вещи даже не в залоге!