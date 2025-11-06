У фермеров по всей Молдове конфискуют сельхозтехнику и имущество за долги: «Нас лишают последнего, будто мы преступники»

Прямо сейчас судебные исполнители конфискуют за долги по кредитам имущество фермеров на юге страны!
Сельхозпроизводитель Ион Праля из села Андрушул де Жос Кагульского района проснулся с эвакуатором у дома, который приехал конфисковать его личный КАМАЗ и мотоцикл.
Фермер возмущён: есть план реструктуризации долга, но судебные приставы взыскивают личное имущество фермера и его родных, как физических лиц. Конфискуют имущество, арестовали счета.
— Мы беззащитны, — говорит Ион Праля. — Наша компания официально проходит процедуру неплатёжеспособности, есть утверждённый судом план реструктуризации, и первая выплата должна начаться только в 2026 году.
Но банк решил не ждать и преследует нас как физических лиц. Без предупреждения к нам приехали судебные исполнители с эвакуаторами, начали забирать технику — старый грузовик, мотоцикл, всё, что ещё числится на моё имя. При этом эти вещи даже не в залоге!
Мне заблокировали все счета, даже зарплатный, я не могу купить ничего для детей. Это несправедливо: мы действуем по закону, стараемся рассчитаться по долгам, а нас лишают последнего, будто мы преступники, — заявил фермер.
В министерстве сельского хозяйства знают об этой проблеме. С ней столкнулись тысячи фермеров. Но решения у властей для них нет.