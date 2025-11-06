NYT: Трамп на публике говорит о Мамдани одно, а в кулуарах — другое

Несмотря на сдержанные комплименты со стороны президента США, NYT предполагает, что Трамп и Мамдани настроены на дальнейшее выяснение отношений. Как пишет издание, глава Белого дома видит в новом мэре Нью-Йорка лицо демократической оппозиции, а сторонники Трамп признают, что Мамдани и Нью-Йорк станут следующими объектами нападок президента, хотя Трамп кровно заинтересован в финансовом успехе Нью-Йорка из-за многочисленных объектов недвижимости, которыми он владеет в этом городе.