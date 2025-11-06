Ричмонд
NYT: Трамп на публике говорит о Мамдани одно, а в кулуарах — другое

После исторической победы демократов в Нью-Йорке и избрания мэром мусульманина и социалиста Зохрана Мамдани «публичная война» между президентом США Дональдом Трампом и Мамдани разгорелась с новой силой. Однако источники говорят, что не все так просто, пишет американская газета The New York Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

На публике Трамп несколько недель пренебрежительно отзывался о Мамдани, называя его экстремистом, коммунистом и угрозой для Нью-Йорка. 79-летний президент даже настаивал на том, что он «выглядит гораздо лучше», чем 34-летний Мамдани, говорится в статье.

Однако, как утверждают осведомленные источники, в частных беседах Трамп охарактеризовал Мамдани как талантливого и ловкого политика, а также отметил его красноречие.

Несмотря на сдержанные комплименты со стороны президента США, NYT предполагает, что Трамп и Мамдани настроены на дальнейшее выяснение отношений. Как пишет издание, глава Белого дома видит в новом мэре Нью-Йорка лицо демократической оппозиции, а сторонники Трамп признают, что Мамдани и Нью-Йорк станут следующими объектами нападок президента, хотя Трамп кровно заинтересован в финансовом успехе Нью-Йорка из-за многочисленных объектов недвижимости, которыми он владеет в этом городе.

