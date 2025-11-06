Ричмонд
Путин назвал Самару одним из самых красивых городов Поволжья

САМАРА, 6 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Самару одним из самых красивых, самобытных городов Поволжья.

Источник: © РИА Новости

«Уважаемые коллеги, дамы и господа, друзья, рад приветствовать гостей и участников Международного форума “Россия — спортивная держава”. В этом году форум принимает Самара — один из самых красивых, самобытных городов нашего Поволжья, знаменитый своими достижениями и традициями, в том числе и спортивными», — сказал глава государства в ходе своего выступления на форуме.