СМИ: в Германии обсуждают возможность замены Вадефуля на посту главы МИД

По данным издания ZDF Heute, поводом для этого стали его неудачные высказывания о ситуации в Сирии, которые вызвали критику в правящей коалиции и недовольство немецкой общественности.
Поэтому, как он подчеркнул, возвращение сирийских беженцев на родину сейчас «затруднительно», тогда как союз ХДС/ХСС выступают за депортацию беженцев.
В среду Мерц был вынужден оправдываться за слова Вадефуля. Он категорически отверг сравнение Сирии с Германией, а позже пресс-секретарь правительства Штефан Корнелиус пояснил, что канцлеру «неуместно проводить исторические сравнения».
Он добавил, что канцлер поддерживает министра иностранных дел и «очень доволен» тем, как вопрос с сирийскими беженцами был решен в парламентской фракции ХДС/ХСС. Министр иностранных дел, а также другие представители федерального правительства, по мнению Корнелиуса, четко обозначили свои позиции. Он также напомнил, что Вадефуль на прошлой неделе посетил Сирию. «Любая аналогия, которая придет в голову» с учетом масштабных разрушений в Сирии, является «вашим личным делом», заключил пресс-секретарь.
Среди возможных кандидатов на эту должность упоминаются лидер фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан, глава Комитета по иностранным делам бундестага Армин Лашет и депутат Европарламента Дэвид Макалистер.