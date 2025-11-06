Ричмонд
СМИ: в Германии обсуждают возможность замены Вадефуля на посту главы МИД

Внутри Христианско-демократического союза (ХДС) Германии развернулись дискуссии о возможной замене министра иностранных дел Йоханна Вадефуля, пишут немецкие СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По данным издания ZDF Heute, поводом для этого стали его неудачные высказывания о ситуации в Сирии, которые вызвали критику в правящей коалиции и недовольство немецкой общественности.

Особое возмущение спровоцировало то, что Вадефуль на заседании парламентской группы ХДС/ХСС во вторник сказал, что ситуация в Сирии сейчас «хуже, чем в Германии после Второй мировой войны».

Поэтому, как он подчеркнул, возвращение сирийских беженцев на родину сейчас «затруднительно», тогда как союз ХДС/ХСС выступают за депортацию беженцев.

В среду Мерц был вынужден оправдываться за слова Вадефуля. Он категорически отверг сравнение Сирии с Германией, а позже пресс-секретарь правительства Штефан Корнелиус пояснил, что канцлеру «неуместно проводить исторические сравнения».

Он добавил, что канцлер поддерживает министра иностранных дел и «очень доволен» тем, как вопрос с сирийскими беженцами был решен в парламентской фракции ХДС/ХСС. Министр иностранных дел, а также другие представители федерального правительства, по мнению Корнелиуса, четко обозначили свои позиции. Он также напомнил, что Вадефуль на прошлой неделе посетил Сирию. «Любая аналогия, которая придет в голову» с учетом масштабных разрушений в Сирии, является «вашим личным делом», заключил пресс-секретарь.

Несмотря на официальные заверения ведомства канцлера об отсутствии планов по смене главы МИД, в рядах ХДС активно обсуждают потенциальных преемников.

Среди возможных кандидатов на эту должность упоминаются лидер фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан, глава Комитета по иностранным делам бундестага Армин Лашет и депутат Европарламента Дэвид Макалистер.

