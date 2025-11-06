Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Татарстан демонстрирует хорошие показатели по развитию спорта

Татарстан демонстрирует хорошие показатели не только в экономике, но и в спорте. Об этом заявил Президент России Владимир Путин, приняв по видеосвязи участие в открытии и закладке спортивных объектов на территории республики.

Источник: Пресс-служба Президента России

«У нас Татарстан не только демонстрирует хорошие показатели в развитии экономики, социальной сферы в целом, но и по развитию спорта. У вас замечательно развиваются игровые виды спорта, и хоккей, и футбол тоже», — подчеркнул глава государства, приехавший в Самару на форум «Россия — спортивная держава» (цитата по РИА Новости).

Путин также пожелал успехов всем татарстанским спортсменам — как начинающим, так и уже показавшим хорошие результаты.

В Казани сегодня открыли вторую очередь Центра развития футбола, а также женский корпус и два футбольных поля на базе футбольного клуба «Рубин». В Балтасинском районе РТ состоялась закладка ледового дворца.

Открылись спортивные объекты в других регионах России. В Алуште введен в эксплуатацию Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России «Крымский», в Улан-Удэ — Центр волейбола, в Ижевске — Дворец единоборств, а в Оренбурге начала работу Академия настольного тенниса — спортивный интернат для одаренных детей.