Путин: Татарстан демонстрирует хорошие показатели по развитию спорта

«У нас Татарстан не только демонстрирует хорошие показатели в развитии экономики, социальной сферы в целом, но и по развитию спорта. У вас замечательно развиваются игровые виды спорта, и хоккей, и футбол тоже», — подчеркнул глава государства, приехавший в Самару на форум «Россия — спортивная держава» (цитата по РИА Новости).
Путин также пожелал успехов всем татарстанским спортсменам — как начинающим, так и уже показавшим хорошие результаты.
В Казани сегодня открыли вторую очередь Центра развития футбола, а также женский корпус и два футбольных поля на базе футбольного клуба «Рубин». В Балтасинском районе РТ состоялась закладка ледового дворца.
Открылись спортивные объекты в других регионах России. В Алуште введен в эксплуатацию Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России «Крымский», в Улан-Удэ — Центр волейбола, в Ижевске — Дворец единоборств, а в Оренбурге начала работу Академия настольного тенниса — спортивный интернат для одаренных детей.