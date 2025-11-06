Ученые сообщили, что 7 ноября ожидается сильнейшая в 2025 году магнитная буря

По словам экспертов, ожидается, что это будет одна из самых сильных магнитных бурь за последние несколько лет. Ученые уточнили, что модель движения плазмы похожа на то, что предшествовало магнитной буре высшего уровня G5, которая произошла 11−12 мая 2024 года. Тогда к нашей планете одновременно пришло сразу несколько выбросов, собравшихся в единую структуру огромных размеров.