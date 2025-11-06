Беларусь призвала парламентариев стран ОДКБ обратить внимание на недопустимые тенденции милитаризации Европы

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские парламентарии обеспокоены милитаризацией Европы и подчеркивают важность коллективной безопасности, отметил в комментарии журналистам председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам, член Постоянной комиссии ПА ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству Сергей Рачков, передает корреспондент БЕЛТА.
Депутат: предложения Беларуси в программу деятельности ПА ОДКБ до 2030 года учитывают мировую обстановку.
Сегодня на внеочередном совместном заседании постоянных комиссий ПА ОДКБ, которое прошло в формате видео-конференц-связи, рассмотрены два вопроса, в том числе обсужден проект заявления Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности «Об обеспечении международной безопасности в условиях формирующегося многополярного мира».
Парламентарии уделили внимание складывающейся в международных отношениях ситуации, мировой политике, связанной с разрастающимися вооруженными конфликтами, продолжающимся конфликтом вокруг Украины и попыткой прежде всего стран Запада сохранить свою гегемонию, однополярный мир, который сегодня фактически уже не существует. Появилось достаточное количество стран, в том числе среди Глобального Юга, которые выступают за многополярность, многостороннюю дипломатию, развитие сотрудничества без давления, на равноправных взаимоуважительных основах.
Касательно заявления ПА ОДКБ Сергей Рачков отметил, что Беларусь четко доводит свою позицию, связанную с поддержкой тенденции формирования многополярного мира, основанного прежде всего на справедливости.
«Мы выражаем обеспокоенность той милитаризацией, которая происходит в Восточно-Европейском регионе. “Это в том числе зона ответственности нашей организации ОДКБ. Мы призываем все парламенты обратить внимание на эти недопустимые, неприемлемые тенденции”, — сказал депутат.
В продолжение темы председатель Постоянной комиссии обратил внимание на такую проблему, как отсутствие возможности свободного перемещения граждан, товаров вследствие закрытия границ. «Вначале Польша, которая продолжает ограничивать транзит, а сейчас Литовская Республика закрывает границу, не позволяя людям общаться, препятствуя перемещению товаров как из Европы на восток в Азию, так из Азии в Европу. Это недопустимые вещи», — подчеркнул он.
Белорусские парламентарии в связи с этим выражают серьезную обеспокоенность, обращая внимание тех стран, которые вовлечены в такую небезопасную политику, и надеясь, что парламентарии этих стран услышат голос разума и в рамках своей компетенции примут соответствующие усилия и решения для нормализации ситуации на границе. Белорусская сторона рассчитывает, что позиция парламентариев в вопросах международной безопасности должна строиться на равноправной основе.
«Не может быть безопасности для отдельно взятой страны. Безопасность должна быть коллективной», — подчеркнул Сергей Рачков.
Говоря о гармонизации законодательства стран ОДКБ, он указал, что в поле зрения участников заседания были вопросы подготовки модельных законов по вопросам безопасности: военной, продовольственной, экономической. Белорусская сторона доводит свою позицию, связанную с недопущением экономического давления на суверенные государства.
Как проинформировали в пресс-службе ПА ОДКБ, по итогам заседания парламентарии ОДКБ единогласно поддержали проект новой программы модельного законодательства организации на 2026−2030 годы.
«В Парламентской ассамблее ОДКБ каждые пять лет разрабатывается такая программа, то есть соответствующий план работы на очередной период. Заканчивается 2025 год. Очень много принято модельных законов, рекомендаций, которые помогают парламентариям в разработке национального законодательства. Это очень серьезная работа, серьезное подспорье для того, чтобы мы могли более сбалансировано и скоординированно готовить национальное законодательство», — пояснил Сергей Рачков.
Председатель Постоянной комиссии Парламентской ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и безопасности, депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный отметил, что документ направлен на усиление эффективного взаимодействия государств — членов ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства и адаптацию правовой системы к вызовам современного мира.
Депутатам предстоит представить проект на предстоящем пленарном заседании, которое состоится 8 декабря, для окончательного утверждения и перехода к этапу исполнения. -0-