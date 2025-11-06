Беларусь призвала парламентариев стран ОДКБ обратить внимание на недопустимые тенденции милитаризации Европы

«В Парламентской ассамблее ОДКБ каждые пять лет разрабатывается такая программа, то есть соответствующий план работы на очередной период. Заканчивается 2025 год. Очень много принято модельных законов, рекомендаций, которые помогают парламентариям в разработке национального законодательства. Это очень серьезная работа, серьезное подспорье для того, чтобы мы могли более сбалансировано и скоординированно готовить национальное законодательство», — пояснил Сергей Рачков.