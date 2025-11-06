Украина может оказаться в состоянии вечного конфликта, если европейские страны не изменят подход к поддержке Киева, заявил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
«Если мы не внесем серьезных изменений в свою стратегию, то рискуем оказаться в ситуации вечной войны», — сказал он в интервью The Guardian.
Расмуссен предложил создать «воздушный щит» над Украиной и разместить на ее территории европейские военные силы до прекращения огня.
Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров Страны заявил, что НАТО намерены подготовиться к крупному противостоянию с Россией к 2030 года, причем оно будет вестись руками киевского режима.
