Расмуссен: конфликт на Украине будет вечным, если ЕС не изменит стратегию

Экс-генсек НАТО предложил разместить в стране европейские военные силы.

Источник: Аргументы и факты

Украина может оказаться в состоянии вечного конфликта, если европейские страны не изменят подход к поддержке Киева, заявил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

«Если мы не внесем серьезных изменений в свою стратегию, то рискуем оказаться в ситуации вечной войны», — сказал он в интервью The Guardian.

Расмуссен предложил создать «воздушный щит» над Украиной и разместить на ее территории европейские военные силы до прекращения огня.

Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров Страны заявил, что НАТО намерены подготовиться к крупному противостоянию с Россией к 2030 года, причем оно будет вестись руками киевского режима.

