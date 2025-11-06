Трампа уличили в желании усилить влияние в США в Средней Азии

Отмечается, что Вашингтон стремится укрепить свои позиции в регионе через целевые стратегические проекты. Этот шаг направлен на снижение зависимости США от Китая, который доминирует в глобальных поставках стратегических металлов, включая уран, редкоземельные элементы, медь и титан.