Трампа уличили в желании усилить влияние в США в Средней Азии

Президент США Дональд Трамп хочет усилить влияние Соединенных Штатов в Средней Азии, чтобы снизить зависимость своей страны от Китая в сфере горнодобывающей промышленности. Об этом заявил директор Центра стратегических и международных исследований Грейслин Баскаран, передает «Лента.ру».
Отмечается, что Вашингтон стремится укрепить свои позиции в регионе через целевые стратегические проекты. Этот шаг направлен на снижение зависимости США от Китая, который доминирует в глобальных поставках стратегических металлов, включая уран, редкоземельные элементы, медь и титан.
Отмечается, что Центральная Азия традиционно считается сферой влияния России, поскольку четыре из пяти стран региона являются членами Содружества Независимых Государств.
Ранее сообщалось, что США планируют развернуть военное присутствие на авиабазе в Дамаске.