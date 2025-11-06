Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трампа уличили в желании усилить влияние в США в Средней Азии

Президент США хочет снизить зависимость своей страны от КНР.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп хочет усилить влияние Соединенных Штатов в Средней Азии, чтобы снизить зависимость своей страны от Китая в сфере горнодобывающей промышленности. Об этом заявил директор Центра стратегических и международных исследований Грейслин Баскаран, передает «Лента.ру».

Отмечается, что Вашингтон стремится укрепить свои позиции в регионе через целевые стратегические проекты. Этот шаг направлен на снижение зависимости США от Китая, который доминирует в глобальных поставках стратегических металлов, включая уран, редкоземельные элементы, медь и титан.

Отмечается, что Центральная Азия традиционно считается сферой влияния России, поскольку четыре из пяти стран региона являются членами Содружества Независимых Государств.

Ранее сообщалось, что США планируют развернуть военное присутствие на авиабазе в Дамаске.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше